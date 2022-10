Pierre Gasly in Alpine | anima tutta francese per il team di Dieppe

(Di sabato 8 ottobre 2022) Adesso è davvero ufficiale:è un nuovo pilota di. La scuderiavara, quindi, una mentalità completamente patriota aggiungendo un pilota transalpino al connazionale, già presente nel tema, Esteban Ocon. Dopo aver perso Fernando Alonso (Aston Martin) e Oscar Piastri (McLaren), finalmente l’ex Renault ha trovato un buon corridore in vista della prossima stagione di Formula 1. Il nuovo pilotaha corso 103 Gran Premi in F1, vincendo a Monza nel 2020 su AlphaTauri. Ha conquistato, inoltre, altri due podio in carriera a San Paolo 2019 (secondo) e a Baku nel 2021 (terzo). La gioia di: “Sono francesi come me!” “Sono felice di entrare a far parte della famiglia– le parole di...

l'anno prossimo correrà per l'Alpine prendendo il posto di Fernando Alonso che ha firmato con l'Aston Martin. Farà coppia con Esteban Ocon., 26 anni, è nato a Rouen in Normandia: ...Quello annunciato nella prima mattinata del sabato del GP Giappone a Suzuka è, anzi, lo scenario di cui più si era parlato nelle scorse settimane:saluta la Scuderia AlphaTauri (e la ...Pierre Gasly a fine stagione saluterà la Scuderia AlphaTauri per proseguire la sua carriera in Formula 1 con il Team Alpine. Pierre Gasly debutta in Formula 1 nel Gran Premio della Malesia del 2017.Alle 8 italiane (le 15 in oriente), il via delle qualifiche per la pole position. La Ferrari con il nuovo fondo introdotto per l’occasione ...