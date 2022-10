(Di sabato 8 ottobre 2022), considerato finora divan der, non è un’opera del pittore olandese, ma di un apprendista. Durante la chiusura per la pandemia, i conservatori della National Gallery of Art di Washington hanno esaminato il dipinto e notato le differenze di stile. I lavori sono in esposizione da oggi alla mostra

Periodico Daily - Notizie

... il Concerto per violino in re maggiore op.61 di LudwigBeethoven. Il secondo tempo sarà ... il Concerto in re maggiore op.77 diBrahms. Il programma si conclude con la Sinfonia n.3 in la ......de mourir DARIUS BLASBAND Nine VLADIMIR COSMA Le Grand Blond VITTORIO MONTI CzardasBRAHMS Danza ungherese n. 5 Mercoledì 18 gennaio I SOLISTI AQUILANI FILIPPO GORINI pianoforte LUDWIG... Johannes van der Meer: Girl with a flaute non è autentico Periodico Daily Il dipinto "Girl with a flaute" non è di Johannes van der Meer. L'ha rivelato la microscopia dei pigmenti: è di un apprendista.