“Dimissioni!” Pd dilaniato al suo interno | volano gli stracci tra donne

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 ottobre 2022) Per un concreto rinnovamento del Pd, è necessario un passo indietro dell'esecutivo, della portavoce della conferenza delle, Cecilia D' Elia e dell'intero vertice del partito. È la richiesta perentoria contenuta in un comunicato firmato dallo stesso organismo, che si è riunito oggi in assemblea per un'analisi dei temi di attualità politica, dopo la direzione del partito che si è svolta giovedì scorso. «Si allarga il fronte delle democratiche deluse dalla gestione del Pd in fatto di rappresentanza», si legge in un comunicato. «Nel corso dell'Assemblea della Conferenza delle, è stata denunciata la debolezza di questo organismo politico, avanzando la proposta di una mozione congressuale in cui si evidenzino» alcuni punti fermi, continua la nota. In primo luogo «la sconfitta elettorale politica del Pd, oltreché numerica, esprime un giudizio ...