Valeria Marini | rivelazione privata su Carlo Conti | “Conosco il suo segreto”

Leggi su inews24

(Di venerdì 7 ottobre 2022)ha parlato di, suo compagno di viaggio a Tale e Quale Show, in particolare di undel presentatore toscano Esuberante e spesso sopra le righe. Ma con una carriera sfavillante alle spalle ed in prospettiva futura.fa sempre parlare di sé, come una delle più longeve showgirl italiane. L'articolo proviene da Inews24.it.