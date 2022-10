Ultime Notizie – Mahsa Amini | autopsia a Teheran | “Non è morta per percosse”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La 22enne, deceduta tre giorni dopo essere stata arrestata, per aver indossato il velo non correttamente La morte dinon è stata causata da un colpo alla testa o ad altri organi vitali. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Irna, citando un rapporto di un medico legale iraniano, secondo cui la 22enne èper sindrome da insufficienza multiorgano, causata da ipossia cerebrale. La morte di, deceduta tre giorni dopo essere stata arrestata aper aver indossato il velo non correttamente, ha scatenato un’ondata di proteste antigovernative in tutto il Paese. Secondo i familiari la ragazza sarebbea causa di un violento colpo alla testa. “I risultati dell’esame fisico della salma e dell’nonché gli esami patologici indicano che la ...