Tale e quale show 2022 | Paolantoni e Cirilli sono Elton John e RuPaul video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La puntata del 30 settembre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico Francesco, accompagnato dal suo personale vocal coach Gabriele, nei panni dicon il noto brano Don’t go breaking it my heart. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Serena Bortone” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Ci erano piaciuti moltissimo nei panni di Mahmood e Blanco, stasera un po’ meno nei panni di. Però non si può negare che siano molto simpatici…e ...