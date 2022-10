F1 GP Giappone 2022 | risultati e classifica prove libere 1 | le due Ferrari precedute solo da Alonso

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Fernandofa segnare il miglior tempo nella prima sessione didel Gran Premio del. Sul circuito bagnato di Suzuka, il pilota dell’Alpine gira in 1:42.248 e mette a referto la miglior prestazione della mattinata. Alle sue spalle ledi Carlos Sainz e Charles Leclerc, che inseguono a poco più di tre decimi. Completano la Top-5 l’altra Alpine di Ocon e Magnussen (Haas), mentre Max Verstappen – che domenica avrà un altro match point per laurearsi campione – è sesto. Indietro le due Mercedes, mentre Mick Schumacher commette un grave errore a sessione finita, mettendo la sua Haas nelle barriere e rompendo entrambe le sospensioni anteriore. IDELLA PRIMA SESSIONE DI1 Fernando ...

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GPF11 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:42.248 7 2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:42.563 +0.315s 15 3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:42.634 +0.386s 16 4 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:43.022 ...Il verdetto della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Giappone 2022: miglior tempo di Alonso, seguono le Ferrari di Sainz e Leclerc ...