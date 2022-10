F1 GP Giappone 2022 | Norris | “Suzuka tracciato impegnativo ma divertente”

L'alfiere della Haas infatti sarà costretto a non prendere parte alle Prove Libere 2 del Gran Premio deldi Formula 1 dopo l'incidente che lo ha visto protagonista in mattinata. A causa ...George Russell ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del. Il pilota della Mercedes è stato il più veloce girando in 1:41.935 e precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton in quello che è stato un uno - due Mercedes. Alle spalle del team di ...SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Comincia sotto la pioggia il weekend del Gran Premio del Giappone. Pista bagnata a Suzuka per le prime due ...Un venerdì stravolto, quello del GP del Giappone. A Suzuka la vera regina del venerdì è stata la pioggia, assoluta protagonista sia in FP1 che in FP2, cosa che ha stravolto i programmi di ...