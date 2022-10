Calcio e Finanza

Commenta per primo Nessuna notizia positiva arriva dall'infermeria dell', già priva del sospeso. Questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia hanno lavorato ancora a parte Djimsiti, Musso, Toloi, Zapata e Zappacosta, che quindi non recupereranno per ...Dopo l'amichevole di ieri contro il Brusaporto, squadra di Serie D che ha frenato l'sul 2 -... Toloi, Musso, Djimsiti, Zapata e Zappacosta, oltre a, restano out. Il tecnico ha quindi ... Atalanta, Palomino a processo: data entro fine ottobre I due rispettivi reparti arretrati hanno molto da dire nella sfida della Dacia Arena come l’hanno avuto finora: parola alla difesa Scalvini, Demiral e Okoli contro Becao, Bijol e Perez. Chi becca meno ...Probabilmente la data si conoscerà tra la penultima e l’ultima settimana del mese di ottobre. Il tucumano rischia il giudizio Entro il 25 ottobre si conoscerà la data del processo per positività al cl ...