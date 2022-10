Valencia | Marcelino shock | “Il presidente ci chiese di perdere una partita”

(Di giovedì 6 ottobre 2022)Garcia Toral è passato alla storia per esser stato esonerato daldopo la vittoria della Copa del Rey nella stagione 2018/2019. A distanza di anni dall’accaduto, l’allenatore spagnolo è tornato a parlare della clamorosa scelta della società, spendendo parole ed accuse durissime.accuseDurante un’intervista al Guardian, infatti, l’ex tecnico delha parlato così della sua passata esperienza: “Tutto andava bene, ma il proprietario ha distrutto tutto. Non aveva senso distruggere quel progetto. I giocatori vogliono vincere ed erano contenti del percorso che stavamo facendo, con loro mi sentivo sicuro di affrontare chiunque. Provo molta gratitudine verso quei giocatori, che mi hanno reso campione della Copa del Rey. Un club come il ...

è tornato sul clamoroso esonero che subì a. Il tecnico spagnolo ha confermato la versione dei fatti riguardanti la vittoria della Copa del Rey che causò il suo esonero: 'Tutto ...