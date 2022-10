Top gun italiani sulla scia dei caccia russi | ' Attenzione massima' Otto decolli in una settimana

Agenzia ANSA

Dalla geografia si capisce la delicatezza della funzione svolta daiitaliani impiegati nella 'Air White Eaglè. Che devono essere veloci, precisi ed agire nel rispetto scrupoloso delle regole ...Otto decolli in una settimana, l'ultimo questa mattina, 16 nei due mesi di attività della task force dell'Aeronautica Militare 'Air White Eagle' impegnata in Polonia a protezione dello spazio aereo ... Top gun Italia seguono caccia russi, 'nessun margine errore' Scramble! Quando suona la sirena, i piloti sanno che non è un'esercitazione. Corrono nella cabina dei loro Eurofighter, mentre i tecnici verificano che i quattro… Leggi ...Parla il comandante task force Salvatore Florio: 'Attenzione massima, aumentano le intercettazioni'. La task force italiana, un centinaio di uomini e donne, concluderà la sua attività in Polonia alla ...