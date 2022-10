Riscaldamenti | ecco il decreto | nuovi orari e temperatura giù Chi è esentato

TEMPERATURE DEIRIDOTTE - Inoltre, comunica il MiTe, "i valori di temperatura dell'aria sono ridotti di 1° C. Al fine di agevolare l'applicazione delle nuove disposizioni, Enea ...Con le bollette alle stelle i mesi invernali si prospettano difficili per le famiglie italiane.alcuni suggerimenti per razionalizzare i consumi domestici e tentare di alleggerire i costi. ...Con le bollette alle stelle i mesi invernali si prospettano difficili per le famiglie italiane. Ecco alcuni suggerimenti per razionalizzare i consumi domestici e ...Il provvedimento riduce il funzionamento di un’ora al giorno e accorcia la stagione invernale posticipando di 8 giorni l’inizio e anticipando di 7 la fine. Esclusi ospedali e asili, firmato il decreto ...