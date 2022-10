Pallone d’oro 2022 | ecco la classifica | chi è al primo posto

(Di giovedì 6 ottobre 2022). Sono uscite le anticipazioni dellafinale che sarà annunciata ufficialmente dagli organizzatori di France Football. Manca poco alla cerimonia di assegnazione dela Parigi. Intanto i calciatori della lista sono stati ridotti a 30.chi sono.: laL’ultima anticipazione emersa svela le prime venti posizioni delladei calciatori in lizza per il. Il, e dunque il premio, andrebbe a Karim Benzema con 521 preferenze. Sul podio sembrerebbe che sia stato escluso Kylian Mbappé, che invece è ...

Il più ambito premio a livello individuale nel calcio verrà consegnato nelle mani del vincitore il 17 ottobre prossimo, a Parigi. Non portà ripetersi Messi, che non è tra i 30 candidati alla vittoria ...... prestazione in quella gara da, che sublimandosi in una pozione tanto magica al Castellani, quanto ingiustamente insipida in terra anglosassone, riusciva ad impantanarsi, come del resto ...