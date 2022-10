L’Opec+ ignora l’Occidente e mette il turbo all’inflazione

Leggi su formiche

(Di giovedì 6 ottobre 2022) L’amministrazione Biden aveva lanciato una campagna di pressione su larga scala nel tentativo estremo di dissuadere gli alleati mediorientali dal ridurre drasticamente la produzione di petrolio. Ma questo sforzo è fallito dopo la riunione cruciale di mercoledì 5 ottobre, quando— l’organizzazione internazionale dei produttori di petrolio che ai media americani piace chiamare “cartello” — ha annunciato un taglio da due milioni di barili al giorno alle produzioni. Si tratta della più significativa riduzione e della produzione da dopo la fase acuta della pandemia (quando ne furono tagliati tutti insieme 10 milioni di barili, in via di emergenza davanti ai lockdown generalizzati). Il taglio non toccherà le esportazioni, che non saranno ridotti perché i principali Paesi Opec (Arabia Saudita, Emirati Arabi) in inverno consumano di meno. Tutto è andato sostanzialmente ...