Paradisi fiscali | la black list dell’Europa

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’Unione europea mette inaltri 3. Il Consiglio Ue ha infatti stabilito di allungare laa delle giurisdizioni non cooperative a fini, inserendo le Bahamas, Anguilla e le isole Turks e Caicos. Anguilla e Turks e Caicos sono territori d’Oltremare britannici ai Caraibi. Le Bahamas fanno parte del Commonwealth. Laa comprende anche le Samoa Americane, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, le Isole Vergini Britanniche e Vanuatu. Isono Stati che garantiscono un prelievo fiscale basso o nullo in termini di imposta sui redditi e sul capital gain derivante dagli investimenti finanziari. Il capital gain è una plusvalenza. Ovvero è il guadagno in conto capitale, o utile ...