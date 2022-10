Pandev torna sulla Supercoppa col Napoli | «La Juve ci rubò la partita | poteva vincere solo così»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’ex attaccante macedone, Goran, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kissin cui commenta anche la straordinaria vittoria sull’Ajax di ieri sera, in Champions League.ha giocato anche in azzurro, dal 2011 al 2014.si è ritirato dal calcio qualche settimana fa. “Sono felice per il. Stanno giocando il miglior calcio in Europa. Non è da tutte le squadre fare quello che sta facendo il. Ci sono tante facce nuove, qualcuno tra l’altro non lo conoscevamo. Spero che continuino. In Champions vogliono fare tutti lae questo aiuta ilche ha giocatori veloci e fortissimi dal punto di vista tecnico. La coppia difensiva sta facendo grandi cose,come il ...