(Di mercoledì 5 ottobre 2022)ha annunciato di aver ordinato la produzione delladi, interpretata e prodotta da Kelsey Grammer.tornerà sugli schermi con una, ordinata da, che potrà contare sul coinvolgimento del protagonista Kelsey Grammer anche come produttore esecutivo. Il progetto era in fase di sviluppo dal 2021 ed era nato da un'idea dell'attore risalente al 2018. I nuovi episodi di, mostrerannoCrane, psichiatra trasformato in conduttore radiofonico interpretato da Kelsey Grammer, in una nuova città. La stagione dovrebbe essere composta da dieci puntate. Intorno al protagonista dovrebbero esserci dei nuovi personaggi e non dovrebbero tornare nel cast altri ...

Movieplayer.it

All'interno dellasono poi entrate in scena, come special guest star, personalità del mondo ... Si chiamaed è una sitcom creata sul personaggio diCrane, interpretato da Kelsey ...... a dire il vero poco fortunato, e, che finì invece per superare in notorietà e premi lamadre. Streghe Articoli più letti Guida al voto del 25 settembre di Kevin Carboni Come sono ... Frasier: la serie sequel verrà realizzata per Paramount+ Paramount+ ha annunciato di aver ordinato la produzione della serie sequel di Frasier, interpretata e prodotta da Kelsey Grammer. Frasier tornerà sugli schermi con una serie sequel, ordinata da Paramo ...Leggi su Sky TG24 l'articolo “Cheers” debuttava 40 anni fa negli Usa: storia e curiosità della popolare sitcom ...