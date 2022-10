Draghi | Pnrr occasione unica per rilanciare l' Italia Mantenere gli impegni presi

"Voglio ringraziare in particolare - ha detto- gli enti territoriali - i Comuni e le ... Ilha un modo molto semplice e trasparente per valutare a che punto e' la sua realizzazione: il ...... Mario, in un passaggio del suo intervento introduttivo nel corso della cabina di regia sul. "Le elezioni e l'imminente cambio di governo - ha sottolineato- hanno richiesto uno ...citando le incertezze conseguenti alle dimissioni del governo Draghi e i dubbi sulla capacità di rispettare il sentiero di riforme previsto dal Pnrr. All'indomani del voto Moody's aveva mandato un ...«Serve un governo autorevole, di persone competenti», chiarisce la premier in pectore . Il governo «sarà politico» ma «nessuno pensi di risolvere i problemi interni al proprio movimento proponendo nom ...