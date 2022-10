“Di nuovo incinta” La conduttrice Rai ancora mamma | figlio numero due in poco più di un anno

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Splendida notizia per la giornalista Mia Ceran, che è. L’annuncio sensazionale è stato fatto dalla diretta interessata attraverso il suo profilo Instagram, infatti ha postato una meravigliosa immagine dell’ecografia che ritrae ilche nascerà tra qualche mese. Per lei, come ricordato dal sito Gossip e Tv, si tratta del secondogenito. E nelle sue parole c’è stato grande entusiasmo e ora non vede l’ora che il lieto evento possa materializzarsi per far conoscere a tutti il bebè, che la renderà super contenta. Mia Ceran è dunque, mentre il primoè venuto alla luce nell’agosto dello scorso. Queste le informazioni emerse all’epoca: pesa oltre 4 kg ildi Mia Ceran, 34 anni, che nel caldo torrido di questa estate è diventata...