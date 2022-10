Caricabatterie USB-C unico per tutti entro la fine del 2024: l’UE ha deciso (Di mercoledì 5 ottobre 2022) l’UE (Unione Europea) ha approvato un mandato per rendere la ricarica USB di tipo C per i telefoni cellulari uno standard entro la fine del 2024: tutti i dispositivi elettronici di medie e piccole dimensioni dovranno essere dotati di porte di ricarica USB-C per essere vendute nell’UE. I dispositivi elettronici di consumo di piccole e medie dimensioni, inclusi smartphone, tablet, laptop, fotocamere, cuffie e dispositivi di gioco portatili, dovranno essere dotati di una porta USB di tipo C per la ricarica. Per farvela breve, tutti i telefoni cellulari, gli auricolari ed i tablet con un’erogazione di potenza fino a 100W dovranno disporre di una porta di ricarica USB-C entro la fine del 2024. Ai laptop è stato dato un po’ ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 ottobre 2022)(Unione Europea) ha approvato un mandato per rendere la ricarica USB di tipo C per i telefoni cellulari uno standardladeli dispositivi elettronici di medie e piccole dimensioni dovranno essere dotati di porte di ricarica USB-C per essere vendute nel. I dispositivi elettronici di consumo di piccole e medie dimensioni, inclusi smartphone, tablet, laptop, fotocamere, cuffie e dispositivi di gioco portatili, dovranno essere dotati di una porta USB di tipo C per la ricarica. Per farvela breve,i telefoni cellulari, gli auricolari ed i tablet con un’erogazione di potenza fino a 100W dovranno disporre di una porta di ricarica USB-Cladel. Ai laptop è stato dato un po’ ...

