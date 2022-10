Pamela Prati e Carolina preparano una crostata per Marco Bellavia: “speriamo gli faccia piacere” (Di martedì 4 ottobre 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 7 oggi si respira una strana aria. C’è chi sembra aver capito la lezione arrivata dalla puntata di ieri sera in diretta con Alfonso Signorini, c’è chi invece fa finta di nulla e c’è persino che non ha compreso la gravità dei fatti accaduti negli ultimi giorni. Ma il gioco va avanti, le punizioni sono state prese, le decisioni anche. E allora anche i concorrenti cercano di voltare pagina, senza però dimenticare quello che è accaduto. Carolina e Pamela Prati questo pomeriggio hanno deciso di dedicare un pensiero a Marco Bellavia e insieme, si sono messe a preparare una crostata. Hanno quindi impastato la pasta frolla, scelto le decorazioni da fare e scritto sulla superficie del dolce “Marco”. Pamela poi ha fatto dei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 4 ottobre 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 7 oggi si respira una strana aria. C’è chi sembra aver capito la lezione arrivata dalla puntata di ieri sera in diretta con Alfonso Signorini, c’è chi invece fa finta di nulla e c’è persino che non ha compreso la gravità dei fatti accaduti negli ultimi giorni. Ma il gioco va avanti, le punizioni sono state prese, le decisioni anche. E allora anche i concorrenti cercano di voltare pagina, senza però dimenticare quello che è accaduto.questo pomeriggio hanno deciso di dedicare un pensiero ae insieme, si sono messe a preparare una. Hanno quindi impastato la pasta frolla, scelto le decorazioni da fare e scritto sulla superficie del dolce “”.poi ha fatto dei ...

trash_italiano : Sonia Bruganelli in lacrime dopo il discorso di Pamela Prati. - trash_italiano : RAGA FINIREMO PER FAR VINCERE PAMELA PRATI. #GFVIP - trash_italiano : Marzo 2023 Pamela Prati vince il #GFVIP, l’Aicos Management viene ricostituita. Inizia la terza stagione di Pratiful. - Unf_Tweet : - Andyesti : @mileneluzi @puntualeh Vedo Pamela Prati e un tizio Non sarà mica Mark Caltagirone? -