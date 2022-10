Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 5 Ottobre 2022: Gemelli favorito (Di martedì 4 ottobre 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Ottobre 5 2022 Ariete Ci sono situazioni che vanno chiarite, cose iniziate e da completare. Luna è favorevole, Giove nel segno, di base la forza non manca. Chi ha iniziato un progetto o vuole continuare ad andare avanti in un lavoro impegnativo è pieno di preoccupazioni; è normale, quando si accetta una sfida bisogna portarla avanti in fondo e questo costa fatica. Toro La giornata di oggi va vissuta con cautela perché abbiamo una Luna dissonante, questo può indicare ritardi o situazioni che non si completano. Per fortuna il Toro, essendo un tipo pragmatico e rigoroso nelle proprie scelte, riesce persino nelle situazioni più confuse a trovare il modo di cavarsela. Gemelli In questo momento sono molti i pianeti a favore e quindi i progetti e le ... Leggi su zon (Di martedì 4 ottobre 2022) L’diFox per oggi,Ariete Ci sono situazioni che vanno chiarite, cose iniziate e da completare. Luna è favorevole, Giove nel segno, di base la forza non manca. Chi ha iniziato un progetto o vuole continuare ad andare avanti in un lavoro impegnativo è pieno di preoccupazioni; è normale, quando si accetta una sfida bisogna portarla avanti in fondo e questo costa fatica. Toro La giornata di oggi va vissuta con cautela perché abbiamo una Luna dissonante, questo può indicare ritardi o situazioni che non si completano. Per fortuna il Toro, essendo un tipo pragmatico e rigoroso nelle proprie scelte, riesce persino nelle situazioni più confuse a trovare il modo di cavarsela.In questo momento sono molti i pianeti a favore e quindi i progetti e le ...

