Nobel per la fisica ai tre pionieri della comunicazione quantistica (Di martedì 4 ottobre 2022) Premio – Assegnato a Stoccolma il premio Nobel per la fisica. L'importante riconoscimento è andato quest' anno al francese Alain Aspect, 75 anni, Accademico dei Lincei, all'americano John Clauser, 80anni, e all'austriaco Anton Zeilinger, 77 anni, definiti come "pionieri della meccanica quantistica". I nomi sono stati annunciati questa mattina dalla Reale Accademia delle Scienze svedese a Stoccolma. Da molti anni si attendeva che l'Accademia svedese assegnasse un Nobel nel campo della fisica quantistica e Aspect, Clauser e Zeiliger erano ritenuti tra i favoriti. "Erano tanti anni – conferma Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021 in un'intervista a Leonardo – che si parlava di dare un premio ...

