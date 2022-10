Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi e quel momento di tensione | “Non la nominiamo o…” (Di martedì 4 ottobre 2022) La scorsa Domenica la moglie di Albano, Loredana Lecciso, è stata ospite a ‘Domenica In’ insieme alla figlia, Jasmine Carrisi. Era un’apparizione tv tanto attesa quella di Loredana Lecciso e della figlia, nata dalla longeva relazione con Albano, Jasmine Carrisi. Le due donne sono state ospiti nel salotto di Mara Venier a ‘Domenica In’. Insieme si è tornati un po’ indietro nel tempo per ripercorrere la vita della showgirl, della sua carriera e della relazione, ora 20ennale, con Albano Carrisi, icona della musica italiana. Si è parlato tanto di famiglia, dei figli e del suo essere mamma. La protagonista non è stata però soltanto Loredana; anche la figlia Jasmine ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 4 ottobre 2022) La scorsa Domenica la moglie di Albano,, è stata ospite a ‘Domenica In’ insieme alla figlia,. Era un’apparizione tv tanto attesala die della figlia, nata dalla longeva relazione con Albano,. Le due donne sono state ospiti nel salotto di Mara Venier a ‘Domenica In’. Insieme si è tornati un po’ indietro nel tempo per ripercorrere la vita della showgirl, della sua carriera e della relazione, ora 20ennale, con Albano, icona della musica italiana. Si è parlato tanto di famiglia, dei figli e del suo essere mamma. La protagonista non è stata però soltanto; anche la figliaha ...

MessinaMag : A dir poco clamoroso quello che è successo il 02 ottobre 2022 su Rai1 a Domenica In dopo le 14.00 tra la padrona di… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: 'Siamo stati diffidati dal citare il suo nome'. Nel corso della puntata del 2 ottobre di Domenica In Mara Venier ha bloc… - infoitcultura : Domenica In, Loredana Lecciso censurata su Romina Power: «Non possiamo nominarla» - HumaQueen5 : I rapporti tra Loredana Lecciso e Romina Power ancora molto tesi: cosa è successo a ‘Domenica In’ - zazoomblog : Domenica In Mara Venier mette un freno a Loredana Lecciso. Imbarazzo in diretta - #Domenica #Venier #mette #freno -