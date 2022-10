La strada cede: operaio muore sepolto dalla terra (Di martedì 4 ottobre 2022) Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 16 di oggi, martedì 4 ottobre, a Colverde, in provincia di Como. Un uomo ha perso la vita dopo essere stato sepolto dalle terra durante e alcune operazioni di scavo nel... Leggi su europa.today (Di martedì 4 ottobre 2022) Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 16 di oggi, martedì 4 ottobre, a Colverde, in provincia di Como. Un uomo ha perso la vita dopo essere statodalledurante e alcune operazioni di scavo nel...

laregione : Sta lavorando su un cantiere, la strada cede e lo seppellisce - RedaconRadionov : Strada nuovissima. Ma l’asfalto cede già - - BuonoClaudio : Potenza, cede la strada e camion finisce in una voragine - AlbertoSomma4 : @OsvaldoGhigi Esatto, tra l'altro ha la grana del gas, tagliata fuori e ancor più tra l'incudine e il martello. Ced… - daBitonto : #Bitonto Cede ancora l'asfalto in via Caprera. Strada chiusa al traffico. Sul posto gli uomini della Polizia Locale -