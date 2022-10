Il Grande Fratello Vip pronto a sfruttare il Marco Bellavia gate per vincere ancora su Lino Guanciale e Sopravvissuti?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ilieri ha spinto IlVip verso ascolti record (che non si vedevano comunque da un po’) e che hanno permesso un clamoroso successo sulla première di, la nuova serie tv Rai con. Siamo sicuri che presto l’ordine cosmico sarà ripristinato ma in molti hanno notato che quello che è successo ieri e potrebbe essere trascinato per un po’ proprio per permettere alla trasmissione dila gara degli ascolti. In queste ore si discute molto sulla scelta di mandare i ‘colpevoli’ al televoto a cominciare proprio da Giovanni Ciacci, eliminato ieri sera, e il popolo dei social è convinto che proprio lui potrebbe essere l’ospite della prossima puntata in ...