Governo | Meloni | “Parole di Salvini confermano atteggiamento del centrodestra Tempi? Dovete chiedere a Mattarella | non a me”

"Mi pare che Salvini confermi l'atteggiamento che tutto il centrodestra sta avendo fin dall'inizio di questa avventura…". Così Giorgia Meloni all'uscita di Montecitorio questa sera, al termine di una nuova giornata di incontri per la formazione del suo Governo, ha risposto a chi gli chiedeva di commentare le ultime Parole di Matteo Salvini che si è detto disponibile a far quel che serve riguardo al suo ingresso nella squadra di Palazzo Chigi. "I Tempi della formazione del Governo? Non Dovete chiederli a me ma al presidente della Repubblica" ha poi concluso

