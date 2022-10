ilpost : Audiolibri e podcast da ascoltare a ottobre - ilcamo1682 : OFFERTA AMAZON AUDIBLE ?? GRATIS PER 1 MESE!!! ?? Accesso illimitato a migliaia di audiolibri, podcast e serie audi… - imusumarra : FRATELLI TUTTI di Papa Francesco - Audiolibri - Vatican News - imusumarra : FRATELLI TUTTI di Papa Francesco - Audiolibri - Vatican News - imusumarra : RT @imusumarra: FRATELLI TUTTI di Papa Francesco - Audiolibri - Vatican News -

iGizmo.it

Opposta invece la tendenza per musica,, che sono prediletti dai più giovani, dimostrando così la forte inclinazione delle nuove generazioni verso contenuti meno tradizionali. I ...... è in corso una Call per la selezione di attori/attrici, residenti/dimoranti in Basilicata, con esperienza nello speakeraggio e/o doppiaggio e/o registrazionePer partecipare alla ... Il boom di playlist, podcast e audiolibri in Italia secondo il Samsung Trend Radar Sono stati resi disponibili oggi i risultati della ricerca Trend Radar, indagine sulle abitudini di ascolto degli italiani commissionata dal gigante dell’elettronica di consumo Samsung e realizzata in ...Spotify è entrata ufficialmente nel settore degli audiolibri lanciando la nuova funzionalità - per ora solo negli USA - con 300mila titoli.