Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2022 ore 07 | 30

(Di domenica 2 ottobre 2022)DEL 2 OTTOBREORE 7.20 CILUFFO MARCO BUON GIORNO E BUONA DOMENICA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SU TUTTA LAIN QUESTE PRIME ORE AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO CHE NON POTRANNO CIRCOLARE IN AUTOSTRADA FINO ALLE ORE 22 UNICA ECCEZIONE SULLA VIA CASILINA UN SINISTRO PROVOCA BREVI CODE ALTEZZA STAZIONE BORGHESIANA SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI CONSUETA PEDONALIZZAZIONE IN VIA DEI FORI IMPERIALI PER TUTTA LA GIORNATA E PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE ULTIMO DEI 6 CONCERTI DI RENATO ZERO AL CIRCO MASSIMO CON ATTIVA LA CHIUSURA DALLE ORE 17:00 DI VIA DEI CERCHI E VIA DEL CIRCO MASSIMO CON DEVIAZIONE DI ALCUNE LINEE ...