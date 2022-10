Tragico incidente a Roma | morto 21enne | gravissima una ragazza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 ottobre 2022) Ancora sangue sulle strade di. E ancora, purtroppo, un giovane ragazzo che perde la vita. Dopo il terribile, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sul Grande Raccordo Anulare, dove un 20enne èsul colpo, questa mattina all’alba un altro ragazzo non ce l’ha fatta. Il sinistro, questa volta, in via di Tor Tre Teste, all’altezza di via Rolando Lanari.mortale a Tor Tre Teste Lo scontro mortale, per cause ancora tutte da accertare, si è verificato alle 4.30 di questa mattina in via di Tor Tre Teste: è qui che è avvenuto il violento impatto tra due auto, una Toyota Rav 4 e una Honda Civic. A perdere la vita, purtroppo, un ragazzo di appena 21 anni: per lui ogni tentativo di rianimazione è stato vano, i medici non hanno potuto fare altro, se non constatare il decesso. Grave una ragazza di ...