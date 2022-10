Scalea, vigilante uccide l’ex compagna a colpi di pistola e poi si toglie la vita con la stessa arma (Di domenica 2 ottobre 2022) Un altro femminicidio, l’ennesimo, ha avuto luogo a Scalea, in provincia di Cosenza. Qui un vigilantes ha ucciso la compagna a colpi di pistola per poi togliersi la vita sparandosi in testa con la stessa arma, che l’uomo utilizzava per via del suo lavoro di guardia giurata. La vittima è la 31enne Ilaria Sollazzo, trovata morta nell’auto parcheggiata in via Borsellino. Sempre nella macchina è stato trovato pure il corpo dell’uomo, il 25enne Antonio Russo. Stando a una prima ricostruzione dei Carabinieri, il femminicidio-suicidio sarebbe avvenuto questa notte al culmine di una lite: nello specifico, i due stavano discutendo in auto del loro rapporto. Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, infatti, la coppia aveva interrotto ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Un altro femminicidio, l’ennesimo, ha avuto luogo a, in provincia di Cosenza. Qui uns ha ucciso ladiper poirsi lasparandosi in testa con la, che l’uomo utilizzava per via del suo lavoro di guardia giurata. La vittima è la 31enne Ilaria Sollazzo, trovata morta nell’auto parcheggiata in via Borsellino. Sempre nella macchina è stato trovato pure il corpo dell’uomo, il 25enne Antonio Russo. Stando a una prima ricostruzione dei Carabinieri, il femminicidio-suicidio sarebbe avvenuto questa notte al culmine di una lite: nello specifico, i due stavano discutendo in auto del loro rapporto. Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, infatti, la coppia aveva interrotto ...

