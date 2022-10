Sami Zayn: “Certe persone fanno fatica a fidarsi di altre…” (Di domenica 2 ottobre 2022) Come abbiamo visto nelle ultime settimane in quel di SmackDown, mentre da una parte il rapporto tra Sami Zayn e Roman Reigns si solidifica sempre più, quello tra “The Honorary Uce” e Jey Uso è sempre più teso, con l’ultimo che parrebbe sentirsi oscurato dalla presenza dell’ex-NXT Champion. A proposito, si è espresso proprio Zayn con un post sul proprio profilo Twitter, mostrando empatia nei confronti di Jey. Un passato difficile? “Alcune persone hanno sofferto molto nella vita e, di conseguenza, fanno fatica a fidarsi di altre. Credono impossibile che gli altri possano fare cose per la giusta ragione, spesso credendo che le facciano per altri motivi. Sebbene possa essere frustrante, è importante essere comprensivi.” Leggi su zonawrestling (Di domenica 2 ottobre 2022) Come abbiamo visto nelle ultime settimane in quel di SmackDown, mentre da una parte il rapporto trae Roman Reigns si solidifica sempre più, quello tra “The Honorary Uce” e Jey Uso è sempre più teso, con l’ultimo che parrebbe sentirsi oscurato dalla presenza dell’ex-NXT Champion. A proposito, si è espresso propriocon un post sul proprio profilo Twitter, mostrando empatia nei confronti di Jey. Un passato difficile? “Alcunehanno sofferto molto nella vita e, di conseguenza,di altre. Credono impossibile che gli altri possano fare cose per la giusta ragione, spesso credendo che le facciano per altri motivi. Sebbene possa essere frustrante, è importante essere comprensivi.”

24Mikeromano : RT @JonnyLeTran5: Solo Sikoa and Sami Zayn ???? #SmackDown #SmackDownOnFox #TheBloodline #SoloSikoa #StreetChampion #SamiZayn #TheHonoraryUc… - KaleKaresh : @WWE @WWESoloSikoa @MadcapMoss @SamiZayn Bravo @solo sikoa and Sami Zayn - SpazioWrestling : 'E' il miglior performer attualmente', un ex WWE elogia Sami Zayn #WWE #SamiZayn - TooSweetKLIQ : RT @jussiejussie: Sami Zayn and Solo Sikoa - lightyagami573 : RT @JonnyLeTran5: Solo Sikoa and Sami Zayn ???? #SmackDown #SmackDownOnFox #TheBloodline #SoloSikoa #StreetChampion #SamiZayn #TheHonoraryUc… -