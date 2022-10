Rula Jebreal contro Meloni | bufera sul tweet Calenda e Conte si schierano con la leader di FdI

borghi_claudio : Qualcuno si accorge oggi dei deliri di Rula Jebreal. Ma secondo voi cosa pensavo io quando mi trovavo davanti coste… - Agenzia_Ansa : Bufera su Rula Jebreal, intervengono anche Conte e Calenda. Meloni: 'Le colpe dei padri non ricadano sui figli, per… - alex_orlowski : Gli attacchi misogini razzisti alla giornalista Rula Jebreal fanno capire esattamente da che parte stare. Gente ch… - MaurizioFuochi : RT @TwittGiorgio: 'Si vergogni, pseudo giornalista': la mamma della Meloni annienta la Jebreal ...CHE FIGURA DI CACCA, POVERA RULA! INTOLLE… - stefanodeferra2 : RT @MT_Meli_: Rula Jebreal, cioè nessuno, attacca Meloni per reati imputabili al padre, il quale la abbandonò quando aveva un anno. Un perv… -

"Si vergogni". La mamma di Giorgia Meloni replica a muso duro a, dopo che la giornalista aveva attaccato nei giorni scorsi la leader di Fratelli d'Italia ricordando la condanna del padre per spaccio di stupefacenti. Le parole della mamma della leader ...Leggi anche Caracosa diavolo c'entra il padre della Meloni Populismo e moralismo hanno ucciso la politica Giorgia Meloni querelaJabreal: 'La stampa racconta i guai di mio padre ...Anna Paratore, la mamma di Giorgia Meloni, scende in campo e reagisce alle accuse pesantissime di Rula Jebreal. La giornalista ...Anna Paratore scende in campo e prende le parti di sua figlia davanti agli attacchi di Rula Jebreal sulle vicende personali ...