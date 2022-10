Napoli | annuncio Meret in arrivo Fedele | “Non adatto per una squadra da Scudetto”

Leggi su dailynews24

(Di domenica 2 ottobre 2022) L’entusiasmo, in casa, è lampante, con il i tifosi azzurri estasiati dalle prestazioni dellapartenopea, la quale è riuscita a conquistare il primato in classifica in Serie A. Tra i migliori in campo delle ultime partite, anche il portiere Alex. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, è fatta per il rinnovo di contratto L'articolo