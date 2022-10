La Juventus recupera Locatelli e Rabiot | cosa cambia davvero per Allegri

(Di domenica 2 ottobre 2022) «Dobbiamo lavorare meglio e con più cattiveria: per noi inizia una nuova stagione». Massimilianoha le idee chiare alla vigilia della sfida di questa sera contro il Bologna (calcio d'inizio alle 20.45; diretta Dazn). Una gara in cui la suadovrà mostrare un cambio di marcia rispetto al singhiozzante avvio di stagione, evidenziato dalle ultime cinque partite senza vittorie tra campionato e Champions League (pareggi contro Fiorentina e Salernitana, sconfitte contro Paris Saint-Germain, Benfica e Monza). «Stiamo cercando di riportare la Juve a vincere con lavoro e con passione. Speriamo di farlo nel minor tempo possibile, ma ci sono avversari importanti come Milan, Inter, Roma e Napoli» continua il tecnico bianconero. Per l'occasione, rientreranno Manuel, Adriene Alex Sandro, mentre ...

GaetanoPalmiott : RT @alessandro77j: @EdoardoMecca1 Mentre quando la Juventus recupera lo 0-2 e gli viene annullato il 3-2? - _Introducing_me : RT @alessandro77j: @EdoardoMecca1 Mentre quando la Juventus recupera lo 0-2 e gli viene annullato il 3-2? - FraBcc : RT @alessandro77j: @EdoardoMecca1 Mentre quando la Juventus recupera lo 0-2 e gli viene annullato il 3-2? - Avv_Bianco_Nero : RT @alessandro77j: @EdoardoMecca1 Mentre quando la Juventus recupera lo 0-2 e gli viene annullato il 3-2? - MPAPA090 : RT @alessandro77j: @EdoardoMecca1 Mentre quando la Juventus recupera lo 0-2 e gli viene annullato il 3-2? -

Sky Sport

In Champions League mercoledì non ci saranno sicuramente neanche Maignan (out per altre 2 - 3 settimane), Theo Hernandez che proverà a puntare lae i lungodegenti Florenzi e Ibrahimovic . ...- Bologna, le formazioni Il tecnico bianconero, rispetto alla triste trasferta di Monza,giocatori importanti come Szczesny, Rabiot e Locatelli, ma anche Milik e Cuadrado , di nuovo ... Juve, il rendimento dei nazionali e il recupero degli infortunati. Le news Allegri ritrova Bonucci e Rabiot, il capitano della Juventus proverà ad aiutare la squadra a uscire dalla crisi ...Dallo Spezia, avversario domani all'Olimpico nel primo 'lunch-match' di stagione, fino alla sfida contro la Juventus a Torino del 13 novembre ... contro lo Spezia si affida all'ex Provedel, recupera ...