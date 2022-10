Gli Usa in allerta ma "nessun rischio nucleare imminente" (Di domenica 2 ottobre 2022) Lo spettro di una escalation nucleare dell'invasione russa dopo l'annessione "farsa" di quattro regioni ucraine agita gli Stati Uniti. Joe Biden e il Pentagono, insieme alla Nato e agli alleati ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 ottobre 2022) Lo spettro di una escalationdell'invasione russa dopo l'annessione "farsa" di quattro regioni ucraine agita gli Stati Uniti. Joe Biden e il Pentagono, insieme alla Nato e agli alleati ...

Adnkronos : #Putin accusa gli Stati Uniti: 'Vogliono distruggere non solo la Russia, ma anche l'Italia e altri competitori euro… - GiovaQuez : Mannocchi: “Mosca guarda al passato evocando l’URSS e al nemico dicendo che gli USA hanno già usato due volte l’ato… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Missili russi sul convoglio umanitario di civili in uscita da Zaporizhzhia. Il bilancio dell'attacco è di… - alberto51059 : RT @ChanceGardiner: Biden è il più grande criminale e incapace della storia USA. In meno di due anni ha distrutto l'economia USA e UE, po… - ClaudioTosi13 : RT @DiegoFusaro: Biden avverte: 'I nostri militari in Europa sono pronti a ogni evenienza'. È dal 1945 che sono in Europa a occuparla, chia… -