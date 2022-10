Gf Vip 7 | Giovanni Ciacci sconvolge ancora | “Qui va fatto fuori chi ci dà più fastidio”

Leggi su isaechia

(Di domenica 2 ottobre 2022) Non si placano le polemiche intorno ai gravi episodi di bullismo ai danni di Marco Bellavia. Dopo la decisione del concorrente di abbandonare il gioco, tutti i gieffini sono finiti nell’occhio del ciclone per i comportamenti adottati, tanto che il web invoca a gran voce provvedimenti. Non solo. Nonostante Marco sia uscito, nella Casa si continua a parlare di lui. Questa mattinaha raccontato a Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti di aver parlato con Pamela Prati: Mi ricordo, le ho detto “Un Marco ce lo siamo levati dai cog***i”. Lei rideva.ha poi continuato: Puntare, mirare, fuoco. Se vogliamo avere la sopravvivenza bisogna fare come gli elefanti, sennò finiamo come i mammut. Io un mammut non lo sono.; “Un Marco ce lo siamo levati dai coglioni” Charlie: “Bravo, bravo”#gfvip ...