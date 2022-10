Dagli insetti al Nutriscore le follie a tavola

Leggi su agi

(Di domenica 2 ottobre 2022) AGI - Dai piatti a base diall'etichettache boccia l'olio d'oliva, dal vino dealcolato ai kit con le polveri per fare vino e formaggi fino alla carne e al pesce in provetta: insomma, non sembrano conoscere freni leglobali nel piatto. Lo denunciano gli agricoltori della Coldiretti al Villaggio di Milano con la prima mostra degli orrori ache rischiano di stravolgere per sempre lo stile alimentare della Dieta Mediterranea e il sistema produttivo italiano basato sulla qualità e su tradizioni millenarie. Mentre è avviato l'iter per la carne in provetta, la Ue – evidenzia Coldiretti - ha già autorizzato la vendita, come cibo da portare in, di grilli domestici (Acheta domesticus) come nuovo alimento. L'insetto potrà essere prodotto e venduto sul mercato Ue intero, ...