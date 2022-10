Come ha funzionato la propaganda russa sull’annessione. Report Gmf (Di domenica 2 ottobre 2022) Dal 23 al 27 settembre si sono tenuti nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia i referendum in cui la Federazione Russia domandava alla popolazione locale di esprimersi con un sì o con un no sull’annessione al territorio russo. L’intero processo è stato bollato in Occidente Come viziato da brogli, violenze e intimidazioni, oltreché contrario al diritto internazionale. Ma Come ha agito la macchina della propaganda russa nel proporre queste elezioni? L’autorevole centro di ricerca statunitense German Marshall Fund ha recentemente pubblicato un’analisi in proposito. Nella settimana precedente al voto sono stati rilevati più di 2.000 tweet da parte dei media di Stato russi, che hanno generato circa 16.000 retweet e 530.000 like, un volume che ne fa la più grande campagna di informazione ... Leggi su formiche (Di domenica 2 ottobre 2022) Dal 23 al 27 settembre si sono tenuti nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia i referendum in cui la Federazione Russia domandava alla popolazione locale di esprimersi con un sì o con un noal territorio russo. L’intero processo è stato bollato in Occidenteviziato da brogli, violenze e intimidazioni, oltreché contrario al diritto internazionale. Maha agito la macchina dellanel proporre queste elezioni? L’autorevole centro di ricerca statunitense German Marshall Fund ha recentemente pubblicato un’analisi in proposito. Nella settimana precedente al voto sono stati rilevati più di 2.000 tweet da parte dei media di Stato russi, che hanno generato circa 16.000 retweet e 530.000 like, un volume che ne fa la più grande campagna di informazione ...

laramps : @MariaTe47891716 Può defungere benissimo attraverso apposita procedura. Io coi miei fake l’ho fatto e ha funzionato… - BuIISitting : Hanno funzionato come funzionerà la quarta. LOL. - Ganbol74 : RT @ciencio_tpw: @carlogubi @verd44766903 Però sommare i partiti a sx è una barzelletta. Non esiste nessuna possibilità che il cosiddetto c… - SandraM_Tcon0 : RT @MinutemanItaly: €uropa è un continente morto; non riesce più a reagire. E non è solo per il fatto che ci sia un'elite politica scollata… - Bianco83 : @Emanuele676 Evidentemente non hai alcuna informazione sul come è perchè quelle auto abbiano preso fuoco ma ti sent… -