Traffico Roma del 01-10-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 ottobre 2022) Luce Verdestrade percorribili senza particolari problemi in queste prime ore di sabato mattina scorrevoli il tratto Urbano della A24L’Aquila Il Grande Raccordo Anulareprudenza per un incidente simulato in via Wolf Ferrari all’altezza di via Francesco Cilea divieto di transito dalle 8:30 a causa di lavori in via di Santa Costanza Trabia Nomentana in Piazza di Santa Costanza lavori che Dovrebbero terminare alle 12:30 Mentre una manifestazione con corteo partirà alle 10 da Piazza della Repubblica per arrivare a Piazza della Madonna di Loreto intorno alle 13 sono possibili disagi delin tutta la zona per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbera ordine tutto un servizio a cura della c e della Polizia Locale ...