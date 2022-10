Serie A, ottava giornata di campionato: il programma completo (Di sabato 1 ottobre 2022) Termina la pausa Nazionali e ritorna la tanto amata Serie A. Dopo due settimane di stop, riprende la corsa al titolo con una giornata piena di scontri interessanti, a partire già da oggi. La settima giornata ci ha lasciato con la sorpresa Udinese e Napoli ed Atalanta che tentavano la fuga. Lo stesso Napoli, a causa della Champions League, scende in campo alle 15.00 contro il Torino, al Maradona, in una gara dove i tre punti sono l’obiettivo, anche in vista Ajax. A seguire si affrontano Inter e Roma, a Milano. Ancora Mourinho contro il suo passato, in una gara che l’ha spesso visto uscire malconcio lo scorso anno, sia sul piano del gioco che del risultato. Chiude il programma di sabato Empoli-Milan. I rossoneri hanno chiuso con una sconfitta di misura in casa per mano del Napoli, in una gara decisa dagli episodi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) Termina la pausa Nazionali e ritorna la tanto amataA. Dopo due settimane di stop, riprende la corsa al titolo con unapiena di scontri interessanti, a partire già da oggi. La settimaci ha lasciato con la sorpresa Udinese e Napoli ed Atalanta che tentavano la fuga. Lo stesso Napoli, a causa della Champions League, scende in campo alle 15.00 contro il Torino, al Maradona, in una gara dove i tre punti sono l’obiettivo, anche in vista Ajax. A seguire si affrontano Inter e Roma, a Milano. Ancora Mourinho contro il suo passato, in una gara che l’ha spesso visto uscire malconcio lo scorso anno, sia sul piano del gioco che del risultato. Chiude ildi sabato Empoli-Milan. I rossoneri hanno chiuso con una sconfitta di misura in casa per mano del Napoli, in una gara decisa dagli episodi, ...

