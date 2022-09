Seconde Libere Singapore: la Rossa pigliatutto di Sainz (Di sabato 1 ottobre 2022) Oggi 30 Settembre si sono corse le Seconde Libere del Gp di Singapore che ha visto vincere uno straordinario Carlos Sainz. Il Ferrarista ha firmato un giro monster, dopo aver sfiorato ogni parete di Marina Bay con la sua Ferrari, ottenendo il miglior tempo venerdì al Gran Premio di Singapore. In una curva con un primo settore discreto, un secondo che era il migliore e un terzo accettabile, ha fissato il suo nome in cima alla classifica, da dove nessuno poteva farlo cadere, non Hamilton, non Russell, né Leclerc, né Verstappen, che erano su un asfalto molto più pulito di quello di cui godevano gli Spagnoli. Prime prove Libere Singapore: fa festa la Mercedes Seconde Libere Singapore: cosa ha detto Marc ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 ottobre 2022) Oggi 30 Settembre si sono corse ledel Gp diche ha visto vincere uno straordinario Carlos. Il Ferrarista ha firmato un giro monster, dopo aver sfiorato ogni parete di Marina Bay con la sua Ferrari, ottenendo il miglior tempo venerdì al Gran Premio di. In una curva con un primo settore discreto, un secondo che era il migliore e un terzo accettabile, ha fissato il suo nome in cima alla classifica, da dove nessuno poteva farlo cadere, non Hamilton, non Russell, né Leclerc, né Verstappen, che erano su un asfalto molto più pulito di quello di cui godevano gli Spagnoli. Prime prove: fa festa la Mercedes: cosa ha detto Marc ...

