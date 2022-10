L’Inter Primavera non sa più vincere: con l’Atalanta è 1 a 1 (Di sabato 1 ottobre 2022) Solo pari tra Inter Primavera e Atalanta Appuntamento con la vittoria ancora rimandato per L’Inter Primavera di Chivu che nella sesta giornata del campionato di categoria non va oltre l’1 a 1 casalingo con l’Atalanta. Nella prima mezzora del primo tempo le due squadre hanno costruito poche occasioni. La prima conclusione è delL’Inter. Bonavita al 6? con il destro tira fuori di poco. Tre minuti dopo Martini ben imbeccato in area conclude con il destro, ma tira troppo centrale. La prima fiammata degli ospiti arriva al 22’ con il tiro da fuori area di Vorlicky. La svolta del match giunge al 38?. Cross di Del Lungo e colpo di schiena di De Nipoti che anticipa Calligaris e realizza in maniera fortuita il gol del vantaggio atalantino. Gli ospiti, galvanizzati dal vantaggio, continuano a spingere e tre ... Leggi su intermagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) Solo pari tra Intere Atalanta Appuntamento con la vittoria ancora rimandato perdi Chivu che nella sesta giornata del campionato di categoria non va oltre l’1 a 1 casalingo con. Nella prima mezzora del primo tempo le due squadre hanno costruito poche occasioni. La prima conclusione è del. Bonavita al 6? con il destro tira fuori di poco. Tre minuti dopo Martini ben imbeccato in area conclude con il destro, ma tira troppo centrale. La prima fiammata degli ospiti arriva al 22’ con il tiro da fuori area di Vorlicky. La svolta del match giunge al 38?. Cross di Del Lungo e colpo di schiena di De Nipoti che anticipa Calligaris e realizza in maniera fortuita il gol del vantaggio atalantino. Gli ospiti, galvanizzati dal vantaggio, continuano a spingere e tre ...

