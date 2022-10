Juantorena fa le carte alla Superlega | ' Perugia in pole Io ai playoff? Chissà'

Gazzetta_it : #Volley #Juantorena fa le carte alla #Superlega: 'Io ai playoff? Chissà' -

Tuttosport

Dal 2009, con una piccola parentesi di due stagioni in Turchia (dal 2013 al 2015) Osmanyè stato una delle stelle indiscusse della Superlega italiana. Prima con Trento, poi con Civitanova ha vinto tutto: 6 scudetti, 6 Coppa Italia, 1 Supercoppa, 5 Mondiali per Club e 3 ...Cosa è mancato alle nazionali allenate da Berruto e Blengini, pur avendo giocatori come... L'Italia ha tutte lein regola. Poi dipenderà da come Mazzanti gestirà lo spogliatoio. La ... Volley - Superlega, quasi una Nba