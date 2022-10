Isabella Rauti: “Sinistra e femministe in preda a una crisi di nervi. E quante bugie sulla 194” (Di sabato 1 ottobre 2022) “Sinistra allo sbando. Da quando Giorgia Meloni è uscita vincitrice dalle elezioni politiche ed è la prima donna che ha la concreta possibilità di diventare premier, la Sinistra ha fatto un cortocircuito. E non riesce ad assorbire lo smacco epocale di una leadership femminile che viene dalla destra italiana”. Così Isabella Rauti sul ritorno in piazza delle vetero femministe che preferiscono scatenarsi contro la leader di FdI e denunciare pericoli inesistenti sul campo dei diritti civili piuttosto che solidarizzare con le donne iraniane in lotta. Isabella Rauti: ma contro chi protestano le vetero femministe? “Dopo anni di inattività – dice la senatrice, responsabile per le pari opportunità di FdI – tornano a protestare. Non si capisce esattamente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022) “allo sbando. Da quando Giorgia Meloni è uscita vincitrice dalle elezioni politiche ed è la prima donna che ha la concreta possibilità di diventare premier, laha fatto un cortocircuito. E non riesce ad assorbire lo smacco epocale di una leadership femminile che viene dalla destra italiana”. Cosìsul ritorno in piazza delle veteroche preferiscono scatenarsi contro la leader di FdI e denunciare pericoli inesistenti sul campo dei diritti civili piuttosto che solidarizzare con le donne iraniane in lotta.: ma contro chi protestano le vetero? “Dopo anni di inattività – dice la senatrice, responsabile per le pari opportunità di FdI – tornano a protestare. Non si capisce esattamente ...

