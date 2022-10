Infortuni sul lavoro | in Liguria è allarme

PaleseFrancesc1 : RT @UilMarche: Un'altro incidente territorio di Ancona: Feneal-Uil Filca-Cisl e Fillea-Cgil fortemente preoccupate dal grande aumento di in… - Newsinunclick : Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail tra gennaio e agosto 2022 sono state 484.561, con un aumen… - infospazio161 : ?? Record nero a Verona: 15 morti sul lavoro! ?? Osservatorio Vega: bollino rosso per Verona, una delle province c… - quibresciait : Brescia maglia nera per l’aumento degli infortuni sul lavoro - Da gennaio ad agosto la Lombardia ha avuto una cresc… - AndreD81 : RT @CislLiguria: Infortuni sul lavoro, nei primi 8 mesi del 2022 registrati 8.000 casi in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Il seg… -

...'pesante' della Continassa per risorgere con delle prestazioni convincenti salvo glidel ...valutato attentamente soprattutto se in futuro si ha l'intenzione di rivendere i propri asset...Be', per come la vedo io, glifanno parte di una stagione e bisogna essere pronti ad affrontarli, senza stare lì a piangere come tante vedovelle inconsolabiligiocatore rotto che non ...Sassuolo, Janis Antiste ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi trattati, l’origine della sua passione per il calcio e la sua esperienza con la maglia dello Spezia. “Ho iniziato da piccolo a guard ...Il Milan non è in un periodo fortunato sul lato infortuni e per la partita di stasera ne perde un altro. Contro l’Empoli non ci sarà Junior Messias, rimasto ...