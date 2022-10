Incredibile Rula, per attaccare Meloni tira in ballo il nonno di Trump (Di sabato 1 ottobre 2022) Della serie quando la pezza è peggiore del buco. Rula Jebreal ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il post dedicato a Giorgia Meloni che le ha attirato feroci critiche. La giornalista palestinese con cittadinanza italiana e israeliana, idolo della sinistra radical chic, aveva rilanciato sui sociale un articolo su una condanna per narcotraffico al padre della leader di FdI, che come è noto ha abbandonato la famiglia quando Giorgia era in fasce. "Durante la sua campagna elettorale, ?Giorgia Meloni, il nuovo Primo Ministro italiano, ha promosso un video di stupro in cui si afferma che i richiedenti asilo sono criminali che vogliono sostituire i cristiani bianchi. Ironia della sorte, il padre di Meloni è un famigerato trafficante di droga/criminale condannato che ha scontato una pena in una ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) Della serie quando la pezza è peggiore del buco.Jebreal ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il post dedicato a Giorgiache le ha atto feroci critiche. La giornalista palestinese con cittadinanza italiana e israeliana, idolo della sinistra radical chic, aveva rilanciato sui sociale un articolo su una condanna per narcotraffico al padre della leader di FdI, che come è noto ha abbandonato la famiglia quando Giorgia era in fasce. "Durante la sua campagna elettorale, ?Giorgia, il nuovo Primo Ministro italiano, ha promosso un video di stupro in cui si afferma che i richiedenti asilo sono criminali che vogliono sostituire i cristiani bianchi. Ironia della sorte, il padre diè un famigerato trafficante di droga/criminale condannato che ha scontato una pena in una ...

tempoweb : Incredibile #RulaJebreal, per attaccare #Meloni tira in ballo il nonno di #Trump #1ottobre #iltempoquotidiano… - Marc81106553 : Rula Jebreal sei di una ignoranza incredibile, hai raggiunto il fondo attaccando la Meloni per il padre. Vai via dall’Italia cosa fai qui - quareidfacias : incredibile come Rula Jebreal mi permetta di dare ragione a Giorgia Meloni ed è tutto dire... - francescolia : @FratellidItalia Incredibile, a sto giro non si può che essere d’accordo. Con tutti i difetti di un partito post-fa… - SusiTolin : Incredibile che ancora qualcuno dia retta a quello che scrive la Rula. Pazzesco. Non ce la fa a rassegnarsi che una… -