"Ilary non ha chiesto un euro": sbugiardata la versione di Totti (Di sabato 1 ottobre 2022) Alessandro Simeone ha smentito la notizia sul cospicuo assegno di mantenimento richiesto dalla sua assistita e ha svelato cosa si nasconderebbe dietro alle fake news, che circolano sul divorzio di Totti e Ilary Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 ottobre 2022) Alessandro Simeone ha smentito la notizia sul cospicuo assegno di mantenimento ridalla sua assistita e ha svelato cosa si nasconderebbe dietro alle fake news, che circolano sul divorzio di

Chiccaslaif : RT @Juventina962: Il programma va a rotoli per colpa di Signorini, perché lui non sa gestire le tematiche serie dalle caxxate. Per lui è tu… - Juventina962 : Il programma va a rotoli per colpa di Signorini, perché lui non sa gestire le tematiche serie dalle caxxate. Per lu… - KiaraDesign : RT @Greta251003: Il problema non è il programma, il problema è ALFONSO SIGNORINI se ci fosse stata Alessia, Ilary o Barbara fidatevi che un… - Gia_Uss90 : @alessio___1 Con Ilaria Ilary si respirava sempre leggerezza, ho fatto un tweet prima, questa leggerezza che non ci sarà mai col pelato. - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Alessandro Simeone ha smentito la notizia sul cospicuo assegno di mantenimento richiesto dalla sua assistita e ha svelato c… -