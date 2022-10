I due errori capitali che il Pd non deve compiere. I consigli di Cazzola (Di sabato 1 ottobre 2022) Ci vorrebbe un amico che mettesse in guardia il gruppo dirigente dem: con le loro contrizioni, con tutta la cenere che si spargono sul capo stanno dando dell’imbecille ai milioni di cittadini che il 25 settembre hanno votato Partito democratico. Verrebbe da rivisitare quella battuta di Groucho Marx, rilanciata da Woody Allen: “Non vorremmo mai il suffragio di una persona che si riducesse a votare un partito come il nostro”. Che cosa può pensare un elettore dem di un partito che vuole sciogliersi, rifondarsi, ripensare le proprie origini e la propria identità, mettere sotto accusa le politiche attuate in tanti anni, evitare l’accanimento terapeutico di un congresso, rottamare una generazione di dirigenti, quando qualsiasi persona sensata – alla vista del livello degli under 35 messi in campo da Enrico Letta come specchietto per allodole del nuovo che avanza – si precipita a richiamare ... Leggi su formiche (Di sabato 1 ottobre 2022) Ci vorrebbe un amico che mettesse in guardia il gruppo dirigente dem: con le loro contrizioni, con tutta la cenere che si spargono sul capo stanno dando dell’imbecille ai milioni di cittadini che il 25 settembre hanno votato Partito democratico. Verrebbe da rivisitare quella battuta di Groucho Marx, rilanciata da Woody Allen: “Non vorremmo mai il suffragio di una persona che si riducesse a votare un partito come il nostro”. Che cosa può pensare un elettore dem di un partito che vuole sciogliersi, rifondarsi, ripensare le proprie origini e la propria identità, mettere sotto accusa le politiche attuate in tanti anni, evitare l’accanimento terapeutico di un congresso, rottamare una generazione di dirigenti, quando qualsiasi persona sensata – alla vista del livello degli under 35 messi in campo da Enrico Letta come specchietto per allodole del nuovo che avanza – si precipita a richiamare ...

apuntobracco : Dipende di cosa. Di retrocedere? Non scherziamo. Io mi preoccupo del fatto che in due mesi e mezzo questa squadra n… - chiaretta_g : @elliotaldstan Charles gli errori te li spiega pure e spesso si addossa colpe non due. E con l'errore che ha fatto… - FLasaracina : @StefanoCollett7 @baro69 @marcolillo @you_trend @sole24ore @marattin No. Quel grafico ha un sacco di errori. La mat… - Noninfluente : RT @FranciM29: quando,dopo un anno, tu ancora ragioni sui tuoi possibili errori passati e lui dopo due mesi dalla rottura diceva già “ti am… - FranciM29 : quando,dopo un anno, tu ancora ragioni sui tuoi possibili errori passati e lui dopo due mesi dalla rottura diceva già “ti amo” a un’altra -