"Fin da quando era piccola": Formigli oltre ogni limite contro Giorgia Meloni (Di sabato 1 ottobre 2022) Corrado Formigli non riesce ad accettare la vittoria di Giorgia Meloni. Al conduttore di PiazzaPulita non basta lo spazio su La7 per criticarla, allora intride di fango le pagine dei settimanali. "Conosco Giorgia Meloni fin da quando era politicamente piccola - premette sulle colonne di Elle -. Ricordo nel 2003 una giovane militante di destra che se la prendeva già col sottoscritto per aver accettato un invito non trasformatosi, a suo dire, in una buona performance". Fin qui niente che non sia un ricordo, almeno fino a quando il giornalista non attacca affermando che "alcune caratteristiche in lei sono sempre le stesse". E conoscendo il personaggio non è difficile capire a quali caratteristiche fa appello. "Grintosa, irascibile, implacabile ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Corradonon riesce ad accettare la vittoria di. Al conduttore di PiazzaPulita non basta lo spazio su La7 per criticarla, allora intride di fango le pagine dei settimanali. "Conoscofin daera politicamente- premette sulle colonne di Elle -. Ricordo nel 2003 una giovane militante di destra che se la prendeva già col sottoscritto per aver accettato un invito non trasformatosi, a suo dire, in una buona performance". Fin qui niente che non sia un ricordo, almeno fino ail giornalista non attacca affermando che "alcune caratteristiche in lei sono sempre le stesse". E conoscendo il personaggio non è difficile capire a quali caratteristiche fa appello. "Grintosa, irascibile, implacabile ...

